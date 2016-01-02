المتحدث باسم "النقل" للمواطنين : لا تستقلوا المعديات عند الإحساس بالخطر

علق أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، على حادث غرق معدية "سنديون" بمحافظة كفر الشيخ، قائلًا:" المعدية الغارقة ليست تابعة لوزارة النقل وتتبع المحليات ولا نتنصل من المسئولية ".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، أن هناك وسائل مواصلات بديلة عن المعديات ، مطالبًا المواطنين بالحرص على حياتهم وعدم استقلال المعديات عند الإحساس بالخطر.

أكد المتحدث باسم وزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أنشأ هيئة الأمن والسلامة حرصًا على حياة المواطنين، موضحًا أنه يجب تشديد الرقابة على المراكب النيلية والمعديات، وتابع :" سيتم إطلاق محكمة النقل فى بداية الأسبوع وهدفها الجزاء السريع والرادع لمن يخطأ ".

الصحة: وفاة 15 شخصا وإصابة آخر فى حادث غرق معدية كفر الشيخ