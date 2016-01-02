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بالفيديو.. الشيخ عبد الله نصر: من يحرّم الأغانى لا يعلم عن القرآن شيئاً

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بالفيديو.. الشيخ عبد الله نصر: من يحرّم الأغانى لا يعلم عن القرآن شيئاً بالفيديو.. الشيخ عبد الله نصر: من يحرّم الأغانى لا يعلم عن القرآن شيئاً
قال الشيخ محمد عبد الله نصر الباحث الإسلامى، إن الأغانى الشعبية مؤذية للأذن وتؤدى إلى تلوث سمعى، مشيراً إلى أن الحرام فى علم أصول الفقه هو ما ثبت بنص قطعى الثبوت والدلالة، والله سبحانه وتعالى هو الذى يملك سلطة التحريم والتحليل، مضيفاً أنه لم يرد نص صحيح أو مبهم فى القرآن بحرمة الغناء أو كراهيته ومن يحرمه لا يعلم عن القرآن شيئاً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " فى أسبوع"، على فضاية "ten"، أنه يرفض الحكم الذى صدر ضد الإعلامى إسلام بحيرى وضد أى شخص يُسجن فى قضية رأى، موضحاً أنه ليس هناك صحيح إلا كتاب الله.

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مصر 365

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