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بالفيديو..مستشار المفتى:نحتاج إلى "البدعة الحسنة" والحلول المبتكرة للتطور

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بالفيديو..مستشار المفتى:نحتاج إلى "البدعة الحسنة" والحلول المبتكرة للتطور بالفيديو..مستشار المفتى:نحتاج إلى "البدعة الحسنة" والحلول المبتكرة للتطور
قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "أننا فى حاجة إلى البدعة الحسنة وإلى الإبداع والجديد"، مضيفاً أن الإبداع من البدعة، مشيراً إلى ضرورة الحاجة إلى التطوير والحلول، لافتاً إلى أن البدعة الحسنة هى التى تعمل على مصلحة الإنسان، كما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد فى التراويح، مؤكداً أن "محطة الطاقة النووية بالضبعة وممر التنمية والمشروعات الزراعية وغيرها هى بدعة لكنها بدعة حسنه لحل مشاكلنا نحن بحاجة لها، وكذلك كل ما هو مبتكر".


>وأضاف عاشور، خلال برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أن البدعة الحسنة تضيف للإنسان، منتقداً حصر دور المفتى بين الحلال والحرام، مشدداً على أن المفتى هو من يبتكر فى حل مشاكل الناس بحلول جديدة توافق الشرع، مشيراً إلى أن مفتى الحلال والحرام دون ابتكار يوقف حركة التنمية، قائلاً "نحن فى حاجة إلى بدع حسنة لحل مشكلات الناس، لأننا إذا لم نفعل الجديد سوف يتجاوزنا الزمان، خاصة وأننا شريعة حاكمة مستمرة بتطور الزمن مع عدم مخالفة الأصول، وأن عمل المفتى تصحيح أفعال الناس وليس تقيدهم عند نصوص بشكل جامد بل البحث عن الحل الجديد".

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مصر 365

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