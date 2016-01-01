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إيقاف أمين شرطة بمرور البساتين عن العمل لتقاضيه رشاوى مقابل استخراج تراخيص

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إيقاف أمين شرطة بمرور البساتين عن العمل لتقاضيه رشاوى مقابل استخراج تراخيص إيقاف أمين شرطة بمرور البساتين عن العمل لتقاضيه رشاوى مقابل استخراج تراخيص
قرر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إيقاف أمين شرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بتقاضى رشاوى من المواطنين.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد محمد الشرقاوى رئيس مباحث مرور القاهرة مفادها قيام أمين شرطة بوحدة مرور البساتين باستخراج رخص القيادة للمواطنين مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بوحدة المرور أثناء تواجده مع أحد الأشخاص وبمناقشته اعترف بالاتفاق مع أمين الشرطة فى استخراج رخصة قيادة له مقابل مبلغ 1000 جنيه وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على مبلغ 1020 جنيها، اعترف بتقاضيها ثمن مساعدته فى استخراج رخصة القيادة، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365