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فوز اللجنة الرياضية بالمركز الأول فى لعبة تنس الطاولة على مستوى جنوب سيناء

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فوز اللجنة الرياضية بالمركز الأول فى لعبة تنس الطاولة على مستوى جنوب سيناء فوز اللجنة الرياضية بالمركز الأول فى لعبة تنس الطاولة على مستوى جنوب سيناء
حصل فريق اللجنة الرياضية للشباب والرياضة على المركز الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء فى بطولة الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة فى لعبة تنس الطاولة.

وقال مصطفى عبد الرازق، سكرتير الاتحاد الرياضى للعامين بالحكومة بجنوب سيناء، إن 12 مديرية خدمية بمدن المحافظة شاركت فى الألعاب الرياضية، وفازت مديرية التربية والتعليم بتنس الطاولة وكرة طائر بالمرحلة السنية 45 سنة، ومديرية الصحة فازت بالمركز الأول فى كرة القدم ومديرية الأزهر فى لعبة شطرنج.

وأضاف عبد الرزاق أن الفرق الفائزة تمثل محافظ جنوب سيناء فى التصفيفات على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس 2016، وسوف يتم تجهيز منتخب كرة اليد للمحافظة الاتحاد العام الرياضى العاملين بالحكومة.

وقام على أنور مدير مديرية الشباب والرياضة و محمد فتحى وكيل المديرية بتسليم كأس البطولة فى الحفل الذى اقامه الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة بمركز شباب الطور.

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