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المنظمة العالمية لمكافحة الفساد تشيد بالتوافق ولم شمل الليبيين

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المنظمة العالمية لمكافحة الفساد تشيد بالتوافق ولم شمل الليبيين المنظمة العالمية لمكافحة الفساد تشيد بالتوافق ولم شمل الليبيين


> أشادت المنظمة العالمية لمكافحة الفساد بالتوافق ولم شمل الليبيين بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2259) الذي ينص على الموافقة على حكومة الوفاق الوطني.

وقال أمين عام المنظمة المستشار يونس محمد سليمان ، في تصريح صحفي اليوم ، إنه يجب احترام قرار مجلس الأمن ، وعلى التوافقية قطع العلاقات مع أي أطراف غير شرعية أو أية مجموعات خارجة عن القانون.

وأضاف أنه يجب أن تكون أولى خطوات الحكومة الإعتراف بالإرهاب وتجريم منتهكي حقوق الإنسان ، مناشدا الحكومة بعدم التواجد حاليا في العاصمة الليبية طرابلس لحين استقرار الوضع الأمني.

ودعا الحكومة إلى اختيار مقر في إحدى المدن الليبية المستقرة تحت حماية الشرعية ووزارة الداخلية والجيش الليبي.

والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد هي منظمة أهلية دولية تعنى بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وملاحقته.

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