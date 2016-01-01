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الأمن الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية اطلاق النار بتل أبيب

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الأمن الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية اطلاق النار بتل أبيب الأمن الإسرائيلي يكشف هوية منفذ عملية اطلاق النار بتل أبيب

كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن منفذ عملية إطلاق النار في وسط تل أبيب في وقت سابق اليوم الجمعة والتي خلفت مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة سبعة آخرين هو فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية من سكان وادي عارة في منطقة المثلث (شمال إسرائيل).

وذكرت وسائل الاعلام العبرية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل المشتبه بتنفيذ عملية اطلاق النار ويدعى نشأت محمد علي ملحم (29 عاما) من وادي عارة دون أن تتمكن من اعتقاله.

وأشارت إلى أن والد الشاب المشتبه به يعمل في الحراسة ويملك سلاحا، وقد وجد أن سلاحه مفقود، وقرر إبلاغ الشرطة بعد أن تعرف على ابنه الذي ظهر في الفيديوهات التي وثقت العملية.

وتجري الشرطة الإسرائيلية عمليات تفتيش مكثفة لإلقاء القبض على منفذ الهجوم الذي استطاع الفرار من المكان، ورغم ذلك أعطت توجيهات للإسرائيليين بالاستمرار في حياتهم العادية والخروج من البيوت بعد أن حظرت الأمر لساعات. كما يبحث جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” احتمال انتماء المنفذ لتنظيم “داعش”.

وأظهرت كاميرات المراقبة شابا يضع نظارات ويحمل حقيبة سوداء على ظهره في متجر لمنتجات الحميات الغذائية وهو يتسوق دون أن يثير أي اشتباه ثم يتوجه الى مدخل المتجر ويضع الحقيبة داخل عربة التسوق، ويخرج منها سلاحا ووقف أمام باب المتجر وبدأ باطلاق النار على رواد الحانات والمطاعم المجاورة للمتجر.

 

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