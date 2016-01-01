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فيديو في الجول - أهداف صنعت عاما ناجحا لمحمد صلاح

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فيديو في الجول - أهداف صنعت عاما ناجحا لمحمد صلاح فيديو في الجول - أهداف صنعت عاما ناجحا لمحمد صلاح

بداية متعثرة وانتقال يغير المسار، ثم النهاية بإصابة.. عاما يمر في مسيرة محمد صلاح، النجم المصري الحالي لفريق روما الإيطالي.

عام 2015 سيبقى في ذاكرة محمد صلاح بعد أن شهد 3 مراحل قوية في مسيرته الاحترافية.

محمد صلاح بدأ 2015 في تشيلسي، وبسبب مشاركاته النادرة، اضطر للرحيل سريعا إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

مع فيورنتينا، وجد صلاح نفسه ليتألق ويصنع شعبية كبيرة في فلرونسا، لكنه بنهاية الموسم وجد أن الانتقال أمر حتمي للبحث عن البطولات.

وبداية من الموسم الحالي، انتقل صلاح إلى روما، إذ أنه يلعب أساسيا ويعد ركيزة هامة في تشكيل الذئاب.

في هذا الفيديو، يستعرض FilGoal.com أهداف محمد صلاح في 2015.

شاهد أهداف محمد صلاح في 2015 من هنا

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فيديو اليوم السابع

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