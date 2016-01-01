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ميدو: خطوة أبو تريكة مع الكويت جيدة في طريق عودته للوطن

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ميدو: خطوة أبو تريكة مع الكويت جيدة في طريق عودته للوطن ميدو: خطوة أبو تريكة مع الكويت جيدة في طريق عودته للوطن

أثنى أحمد حسام "ميدو" على تصرف النجم محمد أبو تريكة الذي شارك في احتفال دولة الطويت بافتتاح استاد جديد دون الحصول على مقابل؟

أبو تريكة شارك في احتفالية الكويت بافتتاح استاد جابر الدولي، إلا أنه رفض الحصول على مقابل مؤكدا أن مجرد المشاركة في احتفال دولة شقيقة لمصر هو شرف له في حد ذاته.

وقال ميدو في تصريحات لقناة "الحياة": "أبو تريكة إنسان محبوب جدا ولا يمكن أن تغضب منه إذا وقف في الجهة الصحيحة".

ميدو أتبع "خلافي مع أبو تريكة ليس كرويا فهو لاعب قدم الكثير لمنتخب والكرة المصرية، ولكن الخلاف في أشياء بعيدة عن كرة القدم".

وأضاف: "أرى أن خطوة المشاركة في احتفالية الكويت هي خطوة جيدة نحو عودته لأحضان لوطن، ولقد استقبلها الناس بانطباع جيد حتى وإن لم تكن مقصودة لمجرد أنه إنسان محبوب".

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