وكيل السولية يكشف: عقبتان أمام انضمام اللاعب إلى الأهلي

كشف تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب عمرو السولية عقبتين أمام انضمام لاعب الشعب الإماراتي الحالي والإسماعيلي السابق إلى الأهلي.

عمرو السولية كان على أعتاب الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أنه في النهاية رحل إلى الشعب الإماراتي بعد رفض الإسماعيلي عرض المارد الأحمر.

ومع فتح باب الانتقالات الشتوية عادت الأحاديث من جديد حول انضمام عمرو السولية إلى الأهلي. فما موقف الأهلي والشعب الإماراتي من الصفقة؟ أسئلة أجاب عنها FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وعن العقبات أمام صفقة السولية قال تامر النحاس: "العقبة الأولى تتمثل في تغيير مجلس إدارة نادي الشعب".

وأكد وكيل السولية عقده لجلسة مع المسؤولين الجدد في مجلس إدارة نادي الشعب الإمارات خلال الأسبوع المقبل".

وماذا عن العقبة الثانية؟ أجاب تامر النحاس في تصريحات مع قناة دريم قائلا: "نادي الشعب لن يترك السولية بسهولة لأنه دفع 800 ألف دولار من أجل ضمه بخلاف مرتب اللاعب نفسه".

وأضاف "أعتقد إن نادي الشعب سيطلب على الأقل 400 ألف دولار من أجل الموافقة على رحيل السولية".

وأختتم حديثه قائلا: "أرى أن فرص استمرار السولية مع الشعب الإماراتي مقارنة برحيله إلى الأهلي متساوية. بنسبة 50% لكل احتمال".

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