مدير الكرة بالمقاولون لـ في الجول: نريد مهاجم ولاعب وسط من الأهلي

كشف محمد عادل مدير الكرة بنادي المقاولون العرب عن رغبة فريقه بضم لاعبين من صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

سيد عبد الحفيظ كسف في تصريحات صباح الجمعة، أن ناديه سيعلن أسماء اللاعبين المعارين حتى نهاية الموسم في يوم 7 من شهر يناير الجاري. "طالع التفاصيل"

وقال محمد عادل في تصريحات لـ FilGoal.com: "نريد ضم لاعبين من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية",.

وأضاف "أريد استقدام مهاجم ولاعب وسط من صفوف الأهلي، لكننا لن نفصح عنهما الأن".

ويحتل المقاولون العرب حاليا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.