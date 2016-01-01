تعرف على أهم طرق الوقاية من انحسار اللثة وتسوس الأسنان

يعد تسوس الأسنان إحدى المشكلات الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل عدم الاهتمام بغسل الأسنان، وغيرها من الأسباب الأخرى التى تتعلق بصحة الفم واللثة، وتتسبب فى حدوث التسوس. انحسار اللثة

>وحول ذلك يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى الأسنان، إن انحسار اللثة عبارة عن عدم وجود اللثة فى مكانها الطبيعى بين السنة وطبقة اللثة، مما يتسبب فى حدوث تباعد بين الأسنان واللثة وظهور جذور الأسنان. انحسار اللثة وتسوس الأسنان

>واستكمل د. شلقامى قائلا: "يساهم انحسار اللثة فى حدوث جيوب بين طبقة اللثة والأسنان تترسب فيه بعض بقايا الطعام أثناء عملية مضغ الطعام مما يزيد من فرص حدوث مشاكل صحية عديدة مثل تسوس الأسنان ومشاكل أمراض اللثة والأسنان". أهم طرق الوقاية لحماية من انحسار اللثة

>لذلك ينصح د. شلقامى بضرورة عدم ممارسة بعض الأشياء الضارة بصحة الفم والتى تزيد من فرص حدوث انحسار اللثة وتسوس بالأسنان أهمها:

>1)غسل الأسنان مرتين على الأقل بصفة يومية لتجنب تسوس الأسنان.

>2) عدم استخدام أعواد خشبية لتجنب انحسار اللثة وتسوس الأسنان.

>3)استخدام فرشاة أسنان من النوع الجيد وغسل الأسنان برفق لتجنب الإصابة بمشاكل انحسار اللثة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365