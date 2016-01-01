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عضو معين بالبرلمان: المجتمع من يعيق الشخص عن أداء دورة وليست الإعاقة البدنية

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عضو معين بالبرلمان: المجتمع من يعيق الشخص عن أداء دورة وليست الإعاقة البدنية عضو معين بالبرلمان: المجتمع من يعيق الشخص عن أداء دورة وليست الإعاقة البدنية

البرلمان – أرشيفية

قال الدكتور خالد حنفي جمعة، المُعين بمجلس النواب بأمر من الرئيس عبد الفتاح ، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه يحمل هم المصريين جميعًا وليس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، موضحًا أنه تلقى خبر تعينه بدهشة وأسرته لم تتوقع تعينه بالبرلمان.

وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج ” 90 دقيقة”، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة “المحور”، أنه لا يشعر بالإعاقة وتعيينه بالبرلمان مسئولية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يقوم بالعمل الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ سنوات .

وأكد المُعين بمجلس النواب، أن المجتمع هو الذي يعيق الشخص عن أداء دورة وليست الإعاقة البدنية، مشددًا على ضرورة إقرار القوانين التي وضعها الدستور في البرلمان المقبل.

وتابع :” تلقيت اتصالات كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ قرار تعيني بالبرلمان واتمنى أن أحقق مطالبهم”

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