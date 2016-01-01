الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه أبها

>أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت مساء اليوم صاروخا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة أبها - جنوب غرب المملكة - حيث تم تدميره بدون أى أضرار.

وأضافت - فى بيان - أن القوات الجوية قد بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية.

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من مليشيات الحوثى وأعوان الرئيس المخلوع، تتمثل فى اعتداءات مسلحة ومحاولات اقتحام وكذلك إطلاق صواريخ من داخل الأراضى اليمنية تجاه المملكة تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.

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