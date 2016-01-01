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المحمدي يستبدل في فوز هال سيتي القاتل على كوينز بارك

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المحمدي يستبدل في فوز هال سيتي القاتل على كوينز بارك المحمدي يستبدل في فوز هال سيتي القاتل على كوينز بارك

فاز هال سيتي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدي، على نظيره كويز بارك رينجرز بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.

المحمدي شارك أساسيا في اللقاء، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ 65 حين كانت النتيجة تشير لتقدم هال سيتي بهدف مقابل لا شيء.

هال سيتي تقدم في الدقيقة الـ 61 عن طريق أبيل هيرنانديز بعد تمريرة من محمد ديامي، قبل أن يخرج المحمدي بديلا ويحل روبيرت سنودجراس بدلا منه.

في الدقيقة الـ 86 أدرك كوينز بارك التعادل عن طريق سيباستيان بولتر ليظن الجميع أن المباراة انتهت على تلك النتيجة.

هال سيتي رفض التعادل، وفي الدقيقة الـ 90 أضاف أداما دياموند الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بفوز هال سيتي بهدفين مقابل هدف.

فوز هال سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 47 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كوينز بارك رينجرز عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 15.

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