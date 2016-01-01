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أخبار فلسطين اليوم.. حركة فتح تحتفل بالذكرى الـ51 لإنطلاق الثورة

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أخبار فلسطين اليوم.. حركة فتح تحتفل بالذكرى الـ51 لإنطلاق الثورة أخبار فلسطين اليوم.. حركة فتح تحتفل بالذكرى الـ51 لإنطلاق الثورة
ركزت أخبار فلسطين اليوم على احتفال أعضاء ومواطنون من حركة فتح بالذكرى الـ 51 لانطلاق الثورة، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم ما أعلنه المركز الإعلامى لشئون القدس والأقصى، أن نحو 14064 مستوطناً وعنصراً إسرائيلياً اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى الخلال 2015.
>وتناولت أخبار فلسطين اليوم احتفال أعضاء ومواطنون من حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" فى عدد من المدن الفلسطينية بعد أن أعطى الرئيس محمود عباس إشارة بدء الاحتفالات بالذكرى الـ 51 لإنطلاق الثورة.

وأبرزت أخبار فلسطين اليوم احتفال مواطنين فى إقليم جنين بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ51 إيذانا ببدء احتفالاتها وذلك فى بلدة يعبد جنوب غرب المحافظة وذلك بحضور ممثل المحافظ عطا أبو أرميلة ورئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ومدير الاستخبارات العسكرية حسن قيسية والنائب شامى الشامى وأعضاء من الإقليم والتنظيم فى بلدة يعبد وأعضاء من الإقليم الحركة فى محافظة جنين.

وأوقدت الجماهير شعلة انطلاقة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، أمام مقر حركة فتح القريب من ساحة كنيسة المهد، فى محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وذلك بحضور شخصيات وطنية وممثلين عن الفصائل الوطنية وأبناء الحركة.

فيما تناولت اخبار فلسطين اليوم ما أفاد به المركز الإعلامى لشئون القدس والأقصى "كيوبرس" أن نحو 14064 مستوطناً وعنصراً احتلالياً إسرائيلياً اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى المبارك خلال العام 2015 بزيادة 888 مستوطنا عن العام 2014.

وقال المركز المعنى بالدفاع عن المسجد الأقصى ومقره "أم الفحم" داخل الخط الأخضر فى إحصائية توثيقية نشرها اليوم الجمعة، أن أغلب المقتحمين للأقصى فى عام 2015 من المستوطنين وأفراد الجماعات والمنظمات اليهودية الناشطة فى شؤون اقتحام الأقصى وتسريع مخططات بناء "الهيكل المزعوم" لكن لوحظ انخفاض فى عدد اقتحامات الوزراء أو الشخصيات السياسية الإسرائيلية.

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مصر 365