أخبار ليبيا اليوم.. موافقة رئيس مجلس النواب الليبى على الاتفاق السياسى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات مارتن كوبلر التى أكد خلالها موافقة رئيس البرلمان الليبى على الاتفاق السياسى، وتناولت أخبار ليبيا اليوم، ما تردد حول توجه رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان إلى ليبيا فى زيارة هى الأولى من نوعها.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، بأن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسى الليبى الذى وقع فى مدينة الصخيرات قبل أسابيع.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المبعوث الأممى إلى ليبيا قوله: "لقد شجعنى اللقاء مع عقيلة صالح فى البيضاء أمس وقبوله الاتفاق السياسى الليبى يعتبر أمرا جيدا"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى فقد أدلى أمس الخميس بتصريح قال فيه إن المستشار عقيلة صالح بحث مع كوبلر عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوى بين الأقاليم الثلاثة فى التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطنى والتمثيل الدبلوماسى فى السفارات الليبية بالخارج، وأن يحمى هذه الحكومة الجيش والشرطة الرسمية للدولة لا المليشيات الخارجة عن القانون، وحق إقليم برقة فى إعادة الإعمار والتنمية فى جميع المجالات، وأن تتضمن هذه الشروط فى وثيقة الاتفاق السياسى النهائى.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما أعلنته مصادر ملاحية بمطار القاهرة، الجمعة، أن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى توجه بطائرة خاصة إلى ليبيا فى زيارة هى الأولى من نوعها.

وقالت المصادر إن وفد البرلمان العربى يضم 5 أعضاء، موضحة أن الزيارة تستغرق عدة ساعات سيلتقى خلالها مع كبار المسئولين والشخصيات الليبية لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا.

وفى السادس من الشهر الماضى، وقع مجلس النواب الليبى والمؤتمر الوطنى العام إعلان مبادئ اتفاق وطنى فى مدينة الصخيرات المغربية بهدف الخروج من الأزمة التى تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافى قبل نحو خمسة أعوام.