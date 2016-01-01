أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا اليوم.. موافقة رئيس مجلس النواب الليبى على الاتفاق السياسى

Google+ Print
أخبار ليبيا اليوم.. موافقة رئيس مجلس النواب الليبى على الاتفاق السياسى أخبار ليبيا اليوم.. موافقة رئيس مجلس النواب الليبى على الاتفاق السياسى
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات مارتن كوبلر التى أكد خلالها موافقة رئيس البرلمان الليبى على الاتفاق السياسى، وتناولت أخبار ليبيا اليوم، ما تردد حول توجه رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان إلى ليبيا فى زيارة هى الأولى من نوعها.
>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، بأن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح أبلغه موافقته على الاتفاق السياسى الليبى الذى وقع فى مدينة الصخيرات قبل أسابيع.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المبعوث الأممى إلى ليبيا قوله: "لقد شجعنى اللقاء مع عقيلة صالح فى البيضاء أمس وقبوله الاتفاق السياسى الليبى يعتبر أمرا جيدا"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة هاتفية طويلة مع القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى فقد أدلى أمس الخميس بتصريح قال فيه إن المستشار عقيلة صالح بحث مع كوبلر عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوى بين الأقاليم الثلاثة فى التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطنى والتمثيل الدبلوماسى فى السفارات الليبية بالخارج، وأن يحمى هذه الجيش والشرطة الرسمية للدولة لا المليشيات الخارجة عن القانون، وحق إقليم برقة فى إعادة الإعمار والتنمية فى جميع المجالات، وأن تتضمن هذه الشروط فى وثيقة الاتفاق السياسى النهائى.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما أعلنته مصادر ملاحية بمطار القاهرة، الجمعة، أن أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى توجه بطائرة خاصة إلى ليبيا فى زيارة هى الأولى من نوعها.

وقالت المصادر إن وفد البرلمان العربى يضم 5 أعضاء، موضحة أن الزيارة تستغرق عدة ساعات سيلتقى خلالها مع كبار المسئولين والشخصيات الليبية لبحث آخر تطورات الوضع فى ليبيا.

وفى السادس من الشهر الماضى، وقع مجلس النواب الليبى والمؤتمر الوطنى العام إعلان مبادئ اتفاق وطنى فى مدينة الصخيرات المغربية بهدف الخروج من الأزمة التى تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافى قبل نحو خمسة أعوام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة