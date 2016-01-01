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الأردن تستعد لاستقبال الثلوج وتحذر مواطنيها من الطرق السريعة

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الأردن تستعد لاستقبال الثلوج وتحذر مواطنيها من الطرق السريعة الأردن تستعد لاستقبال الثلوج وتحذر مواطنيها من الطرق السريعة

>طرق الزائر الأبيض "الثلوج" أبواب عمان ، مساء اليوم الجمعة ، ليبدأ زيارته السنوية والتى جاءت متزامنة مع بداية العام الميلادى الجديد 2016 متأخرا ، فيما استهل زيارته لجبال عجلون وجرش التى يزيد ارتفاعها على 1200 متر خلال ساعات الصباح ثم امتد ظهرا لبقية الجبال التى يزيد ارتفاعها على 1000 متر والتى شملت الأحياء المرتفعة من العاصمة.

ومن جهتها..أهابت مديرية الأمن العام الأردنية بالمواطنين والسائقين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق وتخفيف معدلات السرعة ، فيما باشرت كاسحات الثلوج وناثرات الملح التابعة لأمانة عمان الكبرى عملها مساء اليوم ، حيث شهدت بعض الطرق والمنحدرات حركة صعبة للمركبات لتراكم الثلوج وتسببها بالانزلاقات.

ووفقا لمدير عام دائرة الأرصاد الجوية الأردنية المهندس محمد سماوى فإن المملكة ستبقى حتى مساء غد السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والقطبية (مصدرها شرق أوروبا) التى تتعرض لها حاليا.. متوقعا أن تشهد الليلة تساقطا للثلوج على المناطق التى يصل ارتفاعها إلى 800 متر وأن تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كم فى الساعة.

ولفت إلى احتمالية تشكل الانجماد بعد منتصف ليل السبت/الأحد فى معظم مناطق المملكة خصوصا على المساحات المغطاة بالثلوج وتجمعات مياه الأمطار فى مناطق الشمال والوسط والجنوب باستثناء مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت وأن تتحول الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وعلى صعيد متصل..قرر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأردنى الدكتور محمد الذنيبات تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقررة غدا إلى يوم الأربعاء الموافق 13 يناير بسبب الأحوال الجوية فيما علقت جامعة (الإسراء) الأردنية الدراسة لطلبة الدراسات العليا..وكذلك قررت مديرية التربية والتعليم فى محافظة عجلون تعليق الدراسة فى المدارس الخاصة والحكومية بالمحافظة حفاظا على سلامة الطلبة.

وفى الإطار ذاته..أكد وزير الصحة الأردنى الدكتور على حياصات جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة الظروف الجوية السائدة فى المملكة من خلال خطط الطوارئ التى تنفذها وتحرص على مراجعتها باستمرار.

وقال حياصات - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "إن مديريات الصحة فى المحافظات والألوية على أتم الاستعداد لمساعدة المواطنين فى مثل هذه الأحوال وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية"..مؤكدا حرص الوزارة على توفير مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية فى المديريات والمستشفيات لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية.

أما نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموى فقد قدر كميات الخبز التى باعتها المخابز خلال اليومين الماضيين بحوالى 32 مليون رغيف أى ما يعادل ضعف كميات البيع فى الأيام العادية وذلك تزامنا مع تدنى درجات الحرارة وتوقعات بتساقط الثلوج.

ومن ناحيتها.. أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم أن مخزون المشتقات النفطية فى المملكة كاف وأن الاستطاعة التوليدية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية تغطى جميع الأحمال المطلوبة وعلى مدار الساعة.
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