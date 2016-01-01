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إحباط محاولة لدهس جنود يحرسون مسجدًا بفرنسا

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إحباط محاولة لدهس جنود يحرسون مسجدًا بفرنسا إحباط محاولة لدهس جنود يحرسون مسجدًا بفرنسا

الشرطة الفرنسية

قال رئيس بلدية فالونس بجنوب فرنسا اليوم الجمعة لمحطة آي.تيلي التلفزيونية إن جنديا وأحد المارة أصيبا بجروح طفيفة حين حاول رجل بسيارته دهس جنود يتولون حراسة مسجد في المدينة.

وأضاف رئيس البلدية نيكولا داراجون إن السائق أصيب هو الآخر حين أطلق عليه جنود النار. ونقل الرجل للمستشفى وقال داراجون إن هويته ودوافعه وحالته العقلية لم تتضح حتى الآن.

وتابع داراجون إن الشخص المصاب من المارة أصيب برصاصة طائشة أطلقها الجنود.

وأضاف “كان أربعة جنود يقفون أمام المسجد -وهو مسجد معتدل وهادئ- أثناء وجود كثير من المصلين. انطلقت سيارة نحوهم.”
> وقال إن السائق حاول مرتين صدم الجنود فأطلقوا عليه النار في محاولته الثانية.

وفي فرنسا حالة تأهب أمني منذ مقتل 130 شخصا في هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية بباريس في 13 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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