التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أطفال فى حريق بالمنصورة

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أودى بحياة 3 أطفال داخل الشقة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من رئيس مباحث أول المنصورة المقدم شريف أبو النجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بإحدى الشوارع بمنطقة الحوار بالمنصورة.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدنى بالدقهلية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق فى شقة سقفها بالخشب فى الدور الرابع بمنطقة الحوار، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة، وتم تحريرمحضر بالواقعة، وإرسال الجثث لمشرحة مستشفى الطوارئ.

وأسفر الحريق عن مصرع ثلاثة أطفال داخل الشقة لأبناء صاحب الشقة، وهم فارس 5 سنوات وعبد الرحمن 3 سنوات وريتاج 8 شهور، وتبين أن باب الشقة مغلق عليهم من الخارج.

وأكد أهالى المنطقة أن والدهم مسجون ووالدتهم تعمل بمحل أسماك، وتركتهم وأغلقت عليهم الباب للذهاب للعمل، ولم يعلموا بوجودهم أثناء الحريق إلا عندما استغاثوا من أحد الشبابيك، ولم يستطع الأهالى إنقاذهم.