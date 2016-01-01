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القوات الخاصة البريطانية تدرب الشرطة المسلحة على قتل الإرهابيين

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القوات الخاصة البريطانية تدرب الشرطة المسلحة على قتل الإرهابيين القوات الخاصة البريطانية تدرب الشرطة المسلحة على قتل الإرهابيين

دربت القوات الخاصة البريطانية ضباط الشرطة المسلحة لقتل الإرهابيين مباشرة وسط تزايد التهديدات من خطر المتطرفين، طبقا لصحيفة “التليجراف” البريطانية.
> ويصر رؤساء الشرطة على أنه لا توجد سياسة “إطلاق النار بغرض القتل” في الشرطة، إلا أنهم أشاروا إلى أن مثل هذه الأعمال “يمكن أن تكون قاتلة”.

ويعمل الضباط المسلحين جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة للتأكد من أفضل مواجهة ممكنة لهجوم بالأسلحة النارية والقنابل على غرار ما حدث في باريس ومومباي.

وشهدت شوارع العاصمة البريطانية مساء أمس الخميس في الاحتفالات برأس السنة الميلادية انتشار عدد قياسي من الضباط وسط مخاوف من أن الإرهابيين كانوا يخططون لاستهداف الاحتفالات.

وضاعفت شرطة سكوتلاند يارد بالفعل من عدد الضباط المسلحين المنتشرين في الشوارع في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر الماضي، والتي خلفت 130 قتيلا.

ولكن كشف نائب رئيس “الشرطة النووية المدنية”، سيمون تشيسترمان، حول الشرطة المسلحة، أنه تم تدريب الضباط للتعامل مع المهاجمين بشكل حاسم.

وأوضح “قوات الشرطة في المملكة المتحدة ليس لديها سياسة إطلاق النار بقصد القتل”.. مضيفًا “يتم تدريب الضباط المسلحين لاستخدام القوة بالقدر المعقول في هذه الظروف”.

وقال “يخضع الضباط المسلحون لتدريب صارم، يسمح لهم بإجراء تقييم حول ما إذا كانت الحياة معرضة للخطر”. وأضاف “بالنسبة للتهديدات الأكثر تطرفا، أو إذا لم يكن هناك خيار آخر، يشمل هذا التدريب اطلاق الناري على رأس المهاجمين”.

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