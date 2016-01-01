شيكابالا للزمالك: عدت لحصد البطولات

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك العائد للفريق مرة أخرى، عزمه على حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا عاد للزمالك بعد قطع إعارته للإسماعيلي، والتي كانت ستمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك صباح اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ إنهاء إعارته. "طالع التفاصيل"

وقال شيكابالا في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "عودتي للزمالك طبيعية لأنه بيتي الذي تربيت فيه، وهدفي بالفترة المقبلة سيكون هو حصد البطولات".

شيكابالا أتبع "سأسعى جاهدا لأكون جاهزا للمباريات في أقرب وقت لأكون عند حسن ظن إدارة النادي التي وثقت في وأعادتنى إلى هنا".

وأضاف "الجماهير تعلق علي أمال عريضة وأسعى لأن لا أخذلها، ولذلك سأركز كامل جهدي للظفر بكل البطولات".

ودخل شيكابالا في قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.