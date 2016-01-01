أول تعليق من أحمد مرتضى بعد تعيينه مشرفا على فريق الكرة بالزمالك

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الشكر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على تكليفه بمهمة الإشراف على فريق الكرة.

تغييرات عديدة شهدها الزمالك في الفترة الأخيرة. سامي الشيشيني المدرب العام يتقدم باستقالته ثم يعود ثم يرحل من جديد. قبل أن يتبعه طارق مصطفى ويستقر الزمالك على تعيين محمد صلاح لمعاونة البرازيلي ماركوس باكيتا. (طالع التفاصيل)

وأعلن مرتضى منصور يوم الجمعة عن استقرار مجلس الإدارة على تعيين أحمد مرتضى مشرفا على فريق الكرة ليكن حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مرتضى عقب توليه المهمة: "سأكون عاملا مساعدا لتذليل أي عقبات أمام اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "الجميع مصلحته خدمة نادي الزمالك والفريق قادر على الحفاظ على المكانة التي وصل لها الموسم الماضي".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات. بينما يتصدر مصر للمقاصة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.