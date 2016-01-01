بالفيديو - ميدو يكشف جنسية ' الخيارات الأخيرة ' لمهاجم الزمالك الأجنبي وموعد الصفقة

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي جنسية "الخيارات الأخيرة لمهاجم الزمالك الأجنبي الجديد" وموعد إتمام الصفقة.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كلف الثنائي أحمد حسام ميدو وحازم إمام بمسؤولية إحضار مهاجم أجنبي إلى الفريق. (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد حسام ميدو عن جديد أخبار المهاجم الأجنبي الجديد للزمالك قبل أن يؤكد تقليص القائمة من 7 مهاجمين إلى 3 سيكون الاختيار النهائي من بينهم.

وقال ميدو: "نمتلك الآن 3 لاعبين سيتم الاختيار النهائي من بينهم قبل أن يتم عرض الأمر على الجهاز الفني للزمالك ورئيس النادي".

وأوضح في تصريحات مع قناة دريم "مهاجمان من نيجيريا وأخر سنغالي".

وأكمل حديثه قائلا: "تواصلت مع النيجيري إيمانويل إيمينيكي أسطورة الزمالك وتحدثت معه بشأن الثنائي النيجيري".

دور إيمينيكي

فماذا كان رد إيمينيكي الذي لعب بقميص الزمالك بخصوص الثنائي النيجيري؟

أجاب ميدو: "إيمينيكي أخبرني إنه يعرفهما جيدا وسيتواصل مع مدربي الثنائي من أجل معرفة طبيعة وشخصية الثنائي بشكل أكبر".

وأردف "الثلاثي شاركت مع منتخبات بلادهم بأعمار مختلفة من ناشئين وأوليمبي وشباب. مميزون للغاية".

موعد الصفقة

وكشف ميدو عن موعد إتمام الصفقة قائلا: "عقب لقاء الزمالك مع مصر للمقاصة. وبالتحديد خلال 48 ساعة من الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "سنتواصل أنا وحازم إمام للاختيار النهائي وسيتم عرضه على الجهاز الفني وأخبار مرتضى منصور رئيس النادي بكافة التفاصيل".

معايير الاختيار

وأكد ميدو إنه الوصول إلى القائمة النهائية لاختيار المهاجم الأجنبي جاء بعد تحديد العديد من المعايير بخصوص كل لاعب.

فما هي المعايير؟ أجاب ميدو: "أولا أن يقدر الزمالك على إعادة تسويقه. ومن هنا يجب أن يكون صغير السن وشارك من منتخبات الناشئين والشباب".

"ثانيا أرقامه في أخر موسمين له. كم مباراة شارك بها؟ كم هدف سجل وكم فرصة صنعها؟".

وعن المعيار الأخير، قال ميدو: "الناحية الفنية هو المعيار الأهم. فمن الممكن أن يكون مهاجما مميزا ولكن طريقة لعبه لا تناسب الزمالك. فيعتمد على مساحات على سبيل المثال في الوقت الذي لا تتوفر تلك المساحات في مباريات الزمالك بسبب اعتماد الخصم الدائم على الدفاع".

وأتم "طموح كل لاعب هو معيار مهم للغاية في أي لاعب".

شاهد - تصريحات أحمد حسام ميدو

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 8 مباريات. بينما يتصدر مصر للمقاصة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.