انجي أنور تغادر «البيت بيتك» لتبدأ «مساء القاهرة» غدا علي ten

كتبت: انجي لطفي

قالت الإعلامية انجي أنور في تصريح خاص لوكالة أنباء ona إنها تغادر برنامج “البيت بيتك” لتستعد لتقديم أولي حلقات برنامجها الجديد التوك شو “مساء القاهرة”غدا علي شاشة ten حيث يذاع البرنامج من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعه الثامنة مساءا وحتي الحادية عشر مساءا.

وكشفت أنور عن تفاصيل أولي حلقات برنامجها الجديد حيث يبدأ انفراداته من أول من سكن في منطقة الفرافرة؟، ولماذا ذهب للاقامة وسط مشروع المليون ونص فدان وماذا قال له الرئيس عبدالفتاح السيسي اثناء استضافته في منزله؟ وهل كان يعلم بزيارة الرئيس له؟ ولقاء لأول مرة..عم سيد ..الفلاح الذي استضاف الرئيس في منزله بمنطقة الفرافرة

كما يفتح البرنامج ملف معديات الموت بعد حادث كفر الشيخ

> ومتي يتوقف مسلسل غرق المعديات؟ وتساؤلات لرئيس هيئة النقل النهري.

كما تناقش الحلقة القضية التي شغلت الرأي العام في الشرقية وهي الأب الذي قيد ابنته داخل المنزل ومنعها من الخروج وهل هربت الابنة من جحيم الأب؟أم وقعت فريسة لغدر شاب وثقت فيه، بالإضافة إلي مواجهة ساخنة بين الأب والابنة.