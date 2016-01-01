أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سكان "عمارات الكوكاكولا" بالإسماعيلية يعلنون الاعتصام الأحد للمطالبة بوحدات

Google+ Print
سكان "عمارات الكوكاكولا" بالإسماعيلية يعلنون الاعتصام الأحد للمطالبة بوحدات سكان "عمارات الكوكاكولا" بالإسماعيلية يعلنون الاعتصام الأحد للمطالبة بوحدات
قرر عدد من سكان "عمارات الكوكاكولا" بالشيخ زايد فى الإسماعيلية تنظيم وقفة احتجاجية، صباح الأحد المقبل ، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد للمطالبة بوحدات سكنية فى الأبراج الجديدة التى تم إنشائها على أنقاض العمارات التى تم هدمها من عام 2013 وقاربت على الانتهاء .

وقال سكان "عمارات الكوكاكولا" بالشيخ زايد فى الإسماعيلية، إن عددهم يزيد عن الـ600 فرد، ويقيمون فى 6 عمارات من عمارات الكوكاكولا والتى تقرر هدمها وهى المرحلة الثانية من العمارات التى صدر لها قرارات إزالة لسوء حالتها، حيث سبق إزالة 6 عمارات أخرى وتم بناء أبراج مكانهم .

وأكد السكان إنهم يطالبون بوحدات سكنية فى الأبراج قبل إخلاء وحداتهم السكنية التى يقيمون بها ،خاصة أن معظم الوحدات التى يقيمون بها تمليك وقاموا بشرائها للإقامة بها منذ عشرات السنوات ونتيجة لعيوب فى مواد البناء تصدعت العمارات وأصبحت غير صالحة للسكن .

وأشار السكان، إلى أن الإقامة فى شقق الأهالى مرتفعة الإيجار، ومعظمهم من محدودى الدخل ، مطالبين المحافظ والمسئولين بتخصيص وحدات سكنية لأسرهم بدلاً من الوحدات التى سوف يتم إخلائها بنفس المساحة ونفس الإيجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365