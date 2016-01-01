سكان "عمارات الكوكاكولا" بالإسماعيلية يعلنون الاعتصام الأحد للمطالبة بوحدات

قرر عدد من سكان "عمارات الكوكاكولا" بالشيخ زايد فى الإسماعيلية تنظيم وقفة احتجاجية، صباح الأحد المقبل ، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد للمطالبة بوحدات سكنية فى الأبراج الجديدة التى تم إنشائها على أنقاض العمارات التى تم هدمها من عام 2013 وقاربت على الانتهاء .

وقال سكان "عمارات الكوكاكولا" بالشيخ زايد فى الإسماعيلية، إن عددهم يزيد عن الـ600 فرد، ويقيمون فى 6 عمارات من عمارات الكوكاكولا والتى تقرر هدمها وهى المرحلة الثانية من العمارات التى صدر لها قرارات إزالة لسوء حالتها، حيث سبق إزالة 6 عمارات أخرى وتم بناء أبراج مكانهم .

وأكد السكان إنهم يطالبون بوحدات سكنية فى الأبراج قبل إخلاء وحداتهم السكنية التى يقيمون بها ،خاصة أن معظم الوحدات التى يقيمون بها تمليك وقاموا بشرائها للإقامة بها منذ عشرات السنوات ونتيجة لعيوب فى مواد البناء تصدعت العمارات وأصبحت غير صالحة للسكن .

وأشار السكان، إلى أن الإقامة فى شقق الأهالى مرتفعة الإيجار، ومعظمهم من محدودى الدخل ، مطالبين المحافظ والمسئولين بتخصيص وحدات سكنية لأسرهم بدلاً من الوحدات التى سوف يتم إخلائها بنفس المساحة ونفس الإيجار.