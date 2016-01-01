ننشر نتيجة انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة طنطا

أسفرت انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة طنطا فى محافظة الغربية برئاسة المستشار حسن الغزيرى، عن فوز طارق أبو جزية، سامح فتح الله، احمد رجب، شريف أبو طه "رؤساء بنيابة النقض"، وأحمد صدقى وكيل النائب العام بالتزكية.

كما فاز كل من: طارق صلاح الدين عبد العزيز بـحصوله على 275 صوتاً، محمد أمين محمد المشد بـ264 صوتاً، أحمد عبد العال حواس بـ216 صوتاً، السيد عبد الشافى البسيونى بـ241 صوت، ومحمد سيد أحمد عاطف السمادونى بـ320صوت، وشريف عزت أبو يوسف بـ305صوت، وأحمد غازى غريب غازى بـ302صوت، وعبد الفتاح فوزى عبد الفتاح غنيم بـ322صوت، وشادى يوسف الشاذلى محمد بـ233 صوت.

يذكر أن المستشار حسن الغزيرى، فاز برئاسة النادى للمرة الثانية على التوالى بالتزكية لعدم ترشح أحد على المنصب.



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