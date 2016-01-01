محافظ البحيرة: تكثيف أمنى لوقف تشغيل المعديات المخالفة وفنيون لكل مرسى

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن منح أسر ضحايا المركب الغارق 5 آلاف جنيه كتعويض رمزى، بالإضافة إلى تعويضات وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى تكثيف الحملات الأمنية لوقف تشغيل المعديات المخالفة بنهر النيل والتى لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان، حرصا على أرواح المواطنين.

وأكد سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة تفعيل دور وحدات الملاحة الداخلية بالوحدات المحلية، مع تواجد فنيين بكل مرسى على مدار اليوم، للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين الذين يستخدمون المعديات والمركبات النيلية.

وكان محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، قد أصدر القرار رقم 1554 لسنة 2015، والذى ينص على التزام كل المعديات النيلية التى تعمل بنطاق المحافظة، بالحمولة المقررة طبقا للتراخيص الصادرة لها، حرصا على أرواح المواطنين.

كما نص القرار على أن يوقف عمل تلك المعديات مؤقتا، لسوء الأحوال الجوية، لحين تحسن حالة الطقس، وعلى كل من الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وشرطة المسطحات المائية، تنفيذ ذلك بكل سرعة ودقة.

وأكد العقيد عمرو قنديل رئيس قسم المسطحات المائية، القيام بحملة مكبرة بدءا من الغد على المسطح المائى بمركزى المحمودية لضبط المعديات المخالفة، خاصة بعد كارثة غرق معدية قرية سنديون، التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ أمس، وارتفاع أعداد الضحايا إلى 15 شخصا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد شنت حملة مكثفة خلال الأسبوع الماضى لضبط المعديات المخالفة على المسطح المائى بالمحافظة، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وشارك فى الحملة ضباط قسم المسطحات المائية وإدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية بالتنسيق والنقل النهرى والوحدة المحلية لمراكز ومدن رشيد وكفر الدوار وكوم حمادة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 42 معدية للعمل بدون ترخيص ومخالفاتها شروط التشغيل.. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن 3 جثث أخرى من الغرقى على متن المعدية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 5 أشخاص من الأهالى.