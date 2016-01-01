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لمرضى الصداع.. تعرف على نوعية الطعام المسببة للألم

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لمرضى الصداع.. تعرف على نوعية الطعام المسببة للألم لمرضى الصداع.. تعرف على نوعية الطعام المسببة للألم
هل تعلم أن غذاءك يصيبك بالصداع أو يحد من الإصابة به، ولذا نجد أن الغذاء قبل الدواء، وهناك العديد من الأبحاث التى أكدت دور وأهمية الغذاء فى علاج الكثير من الأمراض وأهمها الصداع الذى يصاب به أكثر من 90% من الأشخاص.

الصداع مرتبط بنوعية الغذاء


>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بالصداع ونوعية الطعام، وهذا ما أكدته العديد من الأبحاث الطبية.

أطعمة ومشروبات تزيد من شعورك بالصداع


>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أنواع الطعام والمشروبات التى تزيد من إحساسك بالصداع، وهى:
>1- المشروبات الغنية بالكافيين.
>2- البيض.
>3- القرنبيط.
>4- الخرشوف.
>5- الجرجير.
>6- الفواكه المجففة.
>7- الكاكاو.
>8- الرنجة.
>9- المخبوزات.
>10- الموز.

نصائح لتجنب الصداع


>لذا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الامتناع وتجنب تناول هذه الأطعمة التى تزيد من شعورك بالصداع، وتناول 3 لتر من الماء فى اليوم لأن نقصان نسبتها يتسبب فى الشعور بالصداع، وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والخس والخيار واليوسفى لأنها تساهم بشكل كبير فى التخلص من الصداع، هل تعلم أن تناول للعدس بشكل عام يحد من شعورك بالصداع، ولذا تناوله 3 مرات أسبوعيا.

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