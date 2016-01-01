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للوقاية من انتشاره.. أهم فوائد الكشف المبكر لسرطان الثدى

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للوقاية من انتشاره.. أهم فوائد الكشف المبكر لسرطان الثدى للوقاية من انتشاره.. أهم فوائد الكشف المبكر لسرطان الثدى
سرطان الثدى هو الخطر الذى أصبح يهدد نسبة كبيرة من السيدات، وتعانى الكثيرات من مضاعفاته ومراحله المتقدمة نتيجة عدم الاهتمام بالكشف المبكر عنه وهو ما يسبب الكثير من المشكلات فى المستقبل.
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>أعراض للكشف المبكر لسرطان الثدى


>وشدد الدكتور محمد سالم، أخصائى الجراحة العامة، على كل امرأة وفتاة بخاصة السيدات اللاتى تقدمن فى العمر وقاربن أو مررن بسن اليأس، أن تفحص كل واحدة ثدييها بشكل دورى ومنتظم على الأقل مرتين فى الشهر، وبشكل سليم، مع ملاحظة أى أعراض مرضية تظهر على الثدى أو الحلمات أو بشرتهما، كتقشر الحلمة أو تغير إفرازاتها إلى اللون الصديدى أو نزول الدم، كذلك ظهور أى نتوءات أو تعرجات أو كتل على تحت الصدر أو فى الصدر.

أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى


>وأضاف أخصائى الجراحة العامة، أن الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى يقى المرأة من الكثير من المشكلات المرضية المستقبلية المتوقعة، وهو يتم بالفحص المنزلى الدورى، والذهاب لإجراء فحص بالأشعة الماموجرام فى بعض الحالات:

- يساعد على تجنب الإصابة بمضاعفات الأورام والتى أهمها إنتار السرطان إلى أماكن أخرى بالجسم.
>- يساعد على الكشف عن الإصابة فى مرحلة مبكرة مما يساعد فى علاجها بشكل أبسط من العلاج الذى تتعاطاه المريضة فى مراحل متقدمة.
>- بالطبع تصبح فرص النجاة والشفاء التام والتخلص من المشكلة أكبر بكثير من الاكتشاف المتأخر فى كثير من الحالات.

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