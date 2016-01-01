فيديو| وزير فلسطيني سابق: إسرائيل اعتقلت آلاف الشباب كمحاولة لوقف الانتفاضة

قال وزير شئون الأسرى الفلسطيني الأسبق، أشرف العجرمي، إن تقرير نادي الأسير الفلسطيني، بوجود معتقلين لدى دولة الاحتلال بما يتجاوز 7 ألاف بنهاية عام 2015، ليس بمفاجئ على ضوء الاعتقالات المكثفه التى قامت بها قوات الإحتلال، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن العدد مرتبط بالمواجهات والتوترات بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال.

وأضاف العجرمي خلال لقاءٍ له على قناة «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، مساء اليوم الجمعة، أن الانتفاضة الأخيرة قام بها الشباب دون 18 عامًاً، وبالتالى إسرائيل قامت بمحاولات واسعه لاعتقال الشباب في تلك الأعمار كمحاولة لإيقاف الانتفاضة، لافتًا إلى أن دولة الإحتلال ترى في تلك الفئة العمرية تهديدًا كبيرًا على وجودها وهو ما استدعاها للقيام بتلك الاعتقالات المكثفه.