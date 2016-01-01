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"موانئ البحر الأحمر": لم نغلق أى ميناء حتى الآن.. وأحوال الطقس مستقرة

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"موانئ البحر الأحمر": لم نغلق أى ميناء حتى الآن.. وأحوال الطقس مستقرة "موانئ البحر الأحمر": لم نغلق أى ميناء حتى الآن.. وأحوال الطقس مستقرة
قال الدكتور عبد الرحيم مصطفى، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه لم يُغلق أى ميناء حتى الآن بسبب أحوال الطقس، موضحًا أن موانئ البحر الأحمر مستقرة وكان بها نشاط ملحوظ اليوم.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، أن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بالموانئ الساحلية بالبحر الأحمر ما زالت فى المعدلات التى لا تستدعى غلق الموانئ.

وأكد المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن الهيئة تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص درجات الحرارة، وحين وصول درجات الأمواج وسرعة الرياح للمعدل الذى يستدعى إغلاق الموانئ يتم إغلاقها على الفور.

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مصر 365