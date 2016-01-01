محافظ كفر الشيخ: سوء الأحوال الجوية وزيادة حمولة المعدية وراء غرقها

علق اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على حادث غرق معدية بقرية "سنديون" بمحافظة كفر الشيخ، والتى أودت بحياة 15 شخصا، قائلًا: "سوء الأحوال الجوية وزيادة حمولة المعدية وراء غرقها".

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أنه سيتم تشديد الرقابة على المعديات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع وقوع حوادث مشابهة فى المستقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن تراخيص المعدية الغارقة منتهية منذ 8 أشهر، مشددًا على أن النيابة العامة تحقق حاليًا مع مسئولى الوحدة المحلية، الموكل إليهم استخراج وتجديد التراخيص الخاصة بسير المراكب والمعديات النيلية.