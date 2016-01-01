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المبعوث الأممى لدى ليبيا يتعهد ببذل جهود من أجل مساعدة النازحين

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يتعهد ببذل جهود من أجل مساعدة النازحين المبعوث الأممى لدى ليبيا يتعهد ببذل جهود من أجل مساعدة النازحين

>تعهد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر ، الذى يزور طرابلس حاليا ، ببذل كل الجهود الممكنة من أجل مساعدة النازحين داخل البلاد للعودة إلى منازلهم خلال عام 2016 ، مشددا على ضرورة عودة الأطفال إلى منازلهم ومدارسهم.

وقال كوبلر ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مساء اليوم الجمعة ، " أتعهد بأن أبذل كل الجهود لعودة النازحين داخلياً خلال العام 2016 ، يجب عودة جميع الأطفال النازحين إلى بيوتهم ومدارسهم".

وكان المبعوث الأممى إلى ليبيا قد زار مخيما للنازحين من أهالى تاورغاء بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس ، وشدد ، خلال لقائه نازحين من تاورغاء فى طرابلس ، على ضرورة العمل على تحسين الوضع الأمنى بشكل عاجل من أجل السماح للعائلات والأطفال بالعودة إلى منازلهم.

وتأتى زيارة كوبلر إلى العاصمة طرابلس لإجراء مشاورات مع رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبوسهمين وعدد من عمداء البلديات، بعد لقائه أمس الخميس مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعيان المنطقة الشرقية بشحات لبحث سبل موافقتهم على الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات المغربية.
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