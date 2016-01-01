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الأحد.. اجتماع «الوفد» لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية.. و«أبو شقة» الأقرب

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الأحد.. اجتماع «الوفد» لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية.. و«أبو شقة» الأقرب الأحد.. اجتماع «الوفد» لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية.. و«أبو شقة» الأقرب

يعقد حزب الوفد اجتماعا مشتركا بين الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب، بعد غد الأحد 3 يناير الجارى، لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ومن المقرر أن يترشح المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام الحزب وعضو مجلس النواب المعين.

ويترشح 6 نواب من حزب “الوفد” على رئاسة الكتلة، وهم كل من: المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، والمهندس طلعت السويدى، عضو مجلس النواب، ونافع هيكل، عضو مجلس النواب، وأيضًا عيد هيكل، عضو مجلس النواب، وبدوى عبداللطيف، عضو مجلس النواب فى دائرة ميت غمر بالدقهلية.

وكان المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب التنفيذى والهيئة العليا لحزب الوفد، إن ضم قائمة التعيينات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الوفد، فى مجلس النواب سيزيد من وقار وهيبة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مضيفًا أنه إذا انعقدت نية “أبو شقة” للترشح على رئاسة الهيئة البرلمانية، فإنه سيعلن انسحابه عن الترشح أمامه.

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