مصرع 3 أطفال فى حريق بشقة سكنية بالمنصورة

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة الحوار بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أودى بحياة 3 أطفال داخل الشقة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من رئيس مباحث أول المنصورة المقدم شريف أبو النجا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة بأحد الشوارع بمنطقة الحوار بالمنصورة.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدنى بالدقهلية لمكان الحريق، وتبين أن الحريق فى شقة سقفها بالخشب فى الدور الرابع بمنطقة الحوار، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم وإرسال الجثث لمشرحة مستشفى الطوارئ.