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زوج فى دعوى زنا: "رجعت من الغربة بعد 3 سنين لقيت مراتى حامل فى الخامس"

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زوج فى دعوى زنا: "رجعت من الغربة بعد 3 سنين لقيت مراتى حامل فى الخامس" زوج فى دعوى زنا: "رجعت من الغربة بعد 3 سنين لقيت مراتى حامل فى الخامس"
أقام "أ. ص" دعوى زنا أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته "ف. ع" بعد اتهامها بالزنا مع أخيه وحملها سفاحا منه، رغم غياب الزوج منذ 3 سنوات فى إحدى الدول العربية، ليجمع لها أموالا حتى ينال رضاها.

وتابع الزوج فى الدعوى التى حملت رقم 2876 لسنة 2015: لم أجد وسيلة لترضى عنى غير أن أترك بلدى وكل ما أحب، وأسافر إلى الخليج حتى أجمع لها أموالا لأنال ودها ورضاها عنى وتحبنى مثل ما أحبها، ولكنى كنت مخطئا فهى زوجة طماعة لا تعرف الرضى ولا الأخلاق .

وأكمل فى دعواه أمام محكمة الأسرة: شيطانة فرقت بينى وبين أخى وأغوته وأوقعته فى شباكها وجعلته يرتكب الحرام معها، لأرجع بعد عذاب فى الغربة وذل لأجدها وأخى على علاقة غير شرعية وحاملا فى الشهر الخامس، مضيفا: "قابلت إحسانى لها بالخيانة وحطمتنى وأسرتى، وجعلت سمعتى على لسان كل الناس، فلازمت المنزل خوفا من النظرات التى تلاحقنى.

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مصر 365