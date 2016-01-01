عودة التيار الكهربى إلى مدينة رفح بعد انقطاع دام 10 ساعات متتالية

عاد التيار الكهربى إلى مدينة رفح بعد انقطاع دام 10 ساعات متتالية، وذلك بسبب الظروف الجوية والأمطار التى تشهدها محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر وشهود عيان إن التيار الكهربى انقطع منذ الصباح وحتى مساء اليوم، لمدة وصلت إلى 10 ساعات متتالية، ما سبب حالة من الغضب لدى المواطنين نتيجة لتعطل جميع الأجهزة المنزلية التى تعمل بالكهرباء، وانقطاع المياه التى يتم رفعها إلى خزانات العمارات بواسطة مواتير رفع المياه التى تعمل بالكهرباء.

فيما حاول عدد من المواطنين، خاصة أصحاب المحال التجارية، حل المشكلة بتشغيل مولدات كهربائية تعمل بالوقود.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بشركة توزيع الكهرباء أن سبب انقطاع التيار الكهربى هو تعطل أحد خطوط الكهرباء الناقلة إلى المدينة بسبب الطقس السيئ والأمطار.