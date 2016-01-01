علبة أحذية تثير الفزع بمحيط بنك مصر فى دمنهور للاشتباه بوجود متفجرات بها

أكد العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، عدم وجود أى متفجرات بمحيط بنك مصر بمدينة دمنهور.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تمشيط محيط البنك بالكامل، وعثر على علبة أحذية مغطاة بشكل مريب وبداخلها قطع غيار كمبيوتر وبعض الأسلاك، مما أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين، اعتقادا منهم بوجود متفجرات بها.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت حالة من الفزع والخوف بين الأهالى، بعد العثور على جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة بالقرب من بنك مصر بوسط المدينة.

وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمنى حول مقر البنك، وتم تمشيط المنطقة بالكامل باستخدام الكلاب البوليسية والتعامل مع الجسم الغريب.

العثور على جسم غريب بمحيط بنك مصر بدمنهور