أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. المتحدث باسم النقل معلقًا على غرق معدية كفر الشيخ:"مش آخر معدية هتغرق"

Google+ Print
بالفيديو.. المتحدث باسم النقل معلقًا على غرق معدية كفر الشيخ:"مش آخر معدية هتغرق" بالفيديو.. المتحدث باسم النقل معلقًا على غرق معدية كفر الشيخ:"مش آخر معدية هتغرق"
قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن معدية كفر الشيخ التى راح ضحيتها 15 شخصا، غير تابعة لوزارة النقل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توحيد المسئولية فيما يخص المعديات والمراكب النهرية، وعلق على غرق المعدية بمحافظة كفر الشيخ: "مش آخر معدية هتغرق".

وأضاف إبراهيم خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارا بتوحيد المسئولية عن المعديات والمراكب النهرية، مؤكدا أن الوزارة أوقفت 180 مركبا مخالفا من أصل 742.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس