بالفيديو.. المتحدث باسم النقل معلقًا على غرق معدية كفر الشيخ:"مش آخر معدية هتغرق"

قال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن معدية كفر الشيخ التى راح ضحيتها 15 شخصا، غير تابعة لوزارة النقل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توحيد المسئولية فيما يخص المعديات والمراكب النهرية، وعلق على غرق المعدية بمحافظة كفر الشيخ: "مش آخر معدية هتغرق".

وأضاف إبراهيم خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارا بتوحيد المسئولية عن المعديات والمراكب النهرية، مؤكدا أن الوزارة أوقفت 180 مركبا مخالفا من أصل 742.



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