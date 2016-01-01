أخبار عاجلة

بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
ما هو صاروخ "توماهوك" الذي شنته أمريكا على مطار "الشعيرات" السوري؟ (رسم بياني) -
بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد طلاب المعاهد العليا: الوزارة تفتعل الصراعات.. ونطالب بتشكيل اتحاد عام

Google+ Print
اتحاد طلاب المعاهد العليا: الوزارة تفتعل الصراعات.. ونطالب بتشكيل اتحاد عام اتحاد طلاب المعاهد العليا: الوزارة تفتعل الصراعات.. ونطالب بتشكيل اتحاد عام
طالب اتحاد طلاب المعاهد العليا، وزارة التعليم العالى بتشكيل اتحاد عام للمعاهد، على أن تكون الانتخابات هى آلية الاختيار، وليس التعيين، وتغيير لائحة 2007، حيث إنها انتهت مشروعيتها منذ قيام ثورة يناير وتغيير الدستور على أن يكون للاتحاد جميع الصلاحيات لوضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية.

وقال "الطلاب"، حسب بيان إعلامى لهم منذ قليل، إن وزارة التعليم العالى تفتعل الصراعات مع الطلاب تباعا، فما أن انتهت من إسقاط إرادة طلاب الجامعات الحكومية فى قضية اتحاد طلاب المعروفة، حتى اتجهت نحو طلاب المعاهد الخاصة لتجور على حقوقهم المشروعة.

وأضاف الطلاب أنهم رغم اعتراضهم على نص اللائحة الذى يمثل طلاب المعاهد الخاصة بعضو واحد شرفى ليس له حق التصويت فى الاجتماعات واتخاذ قرارات الاتحاد، وسلب اللائحة من هذا العضو أقل الصلاحيات، وعلى الرغم من أن تمثل كل المعاهد الخاصة بعضو واحد وأن يكون هذا التمثيل شرفيا، ولكن الوزارة رأت أن تجور على حق الطلاب فى اختيار هذا الممثل، فقامت بدعوة 26 معهدا فقط من أصل أكثر من 150 معهدا لتختار من بينها، تعيينا وليس انتخابا، ممثل طلاب المعاهد.

ووقع على البيان كل من: المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان "هندسة - علوم حاسب - إدارة أعمال" فرع العاشر من رمضان - المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان "هندسة" فرع السادس من أكتوبر - معهد الدلتا العالى للهندسة - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ - أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم الإدارية - معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا - معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - معهد طيبة العالى للهندسة - المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية - معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا - معهد النيل للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب - المعهد العالى للهندسة بـ6 أكتوبر مدينة الثقافة والعلوم - المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ - معهد طيبة العالى للحاسبات والعلوم الإدارية - المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بطنطا - والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016