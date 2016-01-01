اتحاد طلاب المعاهد العليا: الوزارة تفتعل الصراعات.. ونطالب بتشكيل اتحاد عام

طالب اتحاد طلاب المعاهد العليا، وزارة التعليم العالى بتشكيل اتحاد عام للمعاهد، على أن تكون الانتخابات هى آلية الاختيار، وليس التعيين، وتغيير لائحة 2007، حيث إنها انتهت مشروعيتها منذ قيام ثورة يناير وتغيير الدستور على أن يكون للاتحاد المنتخب جميع الصلاحيات لوضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية.

وقال "الطلاب"، حسب بيان إعلامى لهم منذ قليل، إن وزارة التعليم العالى تفتعل الصراعات مع الطلاب تباعا، فما أن انتهت من إسقاط إرادة طلاب الجامعات الحكومية فى قضية اتحاد طلاب مصر المعروفة، حتى اتجهت نحو طلاب المعاهد الخاصة لتجور على حقوقهم المشروعة.

وأضاف الطلاب أنهم رغم اعتراضهم على نص اللائحة الذى يمثل طلاب المعاهد الخاصة بعضو واحد شرفى ليس له حق التصويت فى الاجتماعات واتخاذ قرارات الاتحاد، وسلب اللائحة من هذا العضو أقل الصلاحيات، وعلى الرغم من أن تمثل كل المعاهد الخاصة بعضو واحد وأن يكون هذا التمثيل شرفيا، ولكن الوزارة رأت أن تجور على حق الطلاب فى اختيار هذا الممثل، فقامت بدعوة 26 معهدا فقط من أصل أكثر من 150 معهدا لتختار من بينها، تعيينا وليس انتخابا، ممثل طلاب المعاهد.

ووقع على البيان كل من: المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان "هندسة - علوم حاسب - إدارة أعمال" فرع العاشر من رمضان - المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان "هندسة" فرع السادس من أكتوبر - معهد الدلتا العالى للهندسة - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ - أكاديمية طيبة المتكاملة للعلوم الإدارية - معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا - معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - معهد طيبة العالى للهندسة - المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية - معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا - معهد النيل للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب - المعهد العالى للهندسة بـ6 أكتوبر مدينة الثقافة والعلوم - المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ - معهد طيبة العالى للحاسبات والعلوم الإدارية - المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بطنطا - والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجى".