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المدير الفني لليفربول: يمكن لجميع اللاعبين الأداء بشكل أفضل

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المدير الفني لليفربول: يمكن لجميع اللاعبين الأداء بشكل أفضل المدير الفني لليفربول: يمكن لجميع اللاعبين الأداء بشكل أفضل

قال المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، يورجن كلوب، إنه يرغب من لاعبيه أن يقدموا أداء أفضل وأن يظهروا الأداء، الذي أظهروه خلال المباراتين الماضيتين.
> وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 1/0 في مباراتيه ضد ليستر وسندرلاند ليوقف الفريق مسلسل اهدار النقاط الذي استمر ثلاث مباريات متتالية.

وقال المدرب الألماني ، في مؤتمر صحفي اليوم عن لاعبه كريستيان بنتيكي الذي أحرز هدفي الفوز في المباراتين ـ ” أحرز هدفا حاسما مرة أخرى في المباراة، وهذا هو أفضل شيء يمكن للمهاجم القيام به ، عندما قلت إنه يمكنه أن يلعب بشكل أفضل ، هذا ينطبق على الجميع ، يمكنهم جميعا اللعب بشكل أفضل”.

وأضاف ” أولا وقبل كل شيء ، عليك الكفاح من أجل نتيجة ، وهذا هو أكبر تغيير حدث في آخر مباراتين ، حتى الآن، فزنا بالمباريات التي لعبناها بشكل جيد جدا ، ولكن عندما كان مستوانا متوسط خسرنا”.

وأكد يورجن كلوب أنه لا يجب أن يكون ذلك هو الحال ، وأضاف ” حصلنا على نقاط مهمة جدا في مباراة صعبة (أمام سندرلاند) ، وهذا مهم جدا ، لقد دافعنا بشكل جيد ، وكانت لدينا فرص ، وتواجد كريستيان بنتيكي هناك مرة أخرى”.

وأضاف ” يمكنك أن تجعل من الأمور دوما أسهل في مثل هذه المباريات عندما تستغل احدى الفرص السهلة التي أتيحت لنا ، إذا لم تستغل مثل هذه الفرص يجب عليك أن تعمل وهذا ما فعله الفريق”.

وقال المدير الفني لليفربول ” اذا كنت دائما على استعداد لمباراة صعبة ، أحيانا ستجد مباراة سهلة ، ولكن إذا كنت دائما في انتظار مباراة سهلة ، فإنك لن تعثر عليها”.

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