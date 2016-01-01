عودة التيار الكهربي إلى رفح بعد انقطاع دام 10 ساعات متتالية

عاد التيار الكهربي إلي مدينة رفح بعد انقطاع دام 10 ساعات متتالية، وذلك بسبب الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر وشهود عيان إن التيار الكهربي انقطع منذ الصباح وحتي مساء اليوم ولمدة وصلت إلي 10 ساعات متتالية.. ما سبب حالة من الغضب لدي المواطنين نتيجة لتعطل جميع الأجهزة المنزلية التى تعمل بالكهرباء، وانقطاع المياه التى يتم رفعها إلى خزانات العمارات بواسطة مواتير رفع المياه التى تعمل بالكهرباء.. فيما حاول عدد من المواطنين وخاصة أصحاب المحال التجارية حل المشكلة بتشغيل مولدات كهربائية تعمل بالوقود.

ومن جانبه.. أكد مصدر مسئول بشركة توزيع الكهرباء أن سبب انقطاع التيار الكهربي هو تعطل أحد خطوط الكهرباء الناقلة إلى المدينة بسبب الطقس السئ والأمطار.