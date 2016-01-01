سيميوني مكشيدا بصفقة أوجوستو سيحل مشاكل عديدة في الفريق

(إفي): قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، اليوم الجمعة إن انضمام مواطنه أوجوستو فيرنانديز لصفوف الفريق يعد أمرا "هاما" مشددا على أنه سيمنح الفريق "حلول عديدة" في الوقت الذي طالب فيه لاعبي فريقه بالتحلي بـ"السرعة والكثافة الهجومية" خلال مباراة غد السبت في الجولة الـ18 لليجا أمام ليفانتي.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد "انضمام أوجوستو يعد إضافة هامة بكل تأكيد، سيمنحنا المزيد من الحلول في وسط الملعب، لأنه، يعد أكثر من كونه لاعب وسط متأخر، ولكنه يلعب في مراكز عديدة في الوسط وهذا سيعطينا العديد من الحلول البديلة لضمان دوام المنافسة، وهو ما نرغب فيه دائما لكي نستطيع المنافسة بشكل قوي مع الفرق الأخرى".

وانتقل لاعب خط الوسط الأرجنتيني أوجوستو فرنانديز رسميا إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه بين نادي العاصمة وفريقه السابق سلتا فيجو.

وكان اللاعب (29 عاما) قد اجتاز أمس الخميس الفحص الطبي، الذي يعد الخطوة السابقة لانضمامه رسميا للروخيبلانكوس، بعد أن ودع سلتا فيجو بالمشاركة لمدة 77 دقيقة في المباراة التي أقيمت الأربعاء أمام أثلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

ويعد مران اليوم هو الأول في عام 2016 والذي يتمنى الـ"تشولو" خلاله أن يتمتع بـ"الصحة" على المستوى الشخصي و"مزيد من القوة والحيوية لمواصلة المنافسة والعمل بحماس كبير" على مستوى الفريق، وهو ما يقوم به مع "الطاقم الفني واللاعبين".

وتطرق المدرب الأرجنتيني في حديثه لمنافسه في مباراة الغد "ليفانتي لا يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، ولكنه فريق منظم بالفعل. سنلعب أمام منافس سيدافع بشكل جيد وسيلعب بخطوط متقاربة للغاية، وإذا لم نتحلى بالسرعة والكثافة اللازمين، سنعاني كثيرا حتى نخرج بالنتيجة التي نريدها".

وواصل في ذات الصدد "لديهم لاعبين يتمتعون بالسرعة في الهجوم ويمكنهم تنفيذ الهجمة المرتدة بمهارة وهذا يجعلنا نتمنى أن نسير المباراة بالشكل الذي نتمناه".

ويدخل الأتلتي المباراة بعد الانتصار الذي حققه في الجولة الماضية على ملعب "باييكاس" معقل رايو فاييكانو في الرمق الأخير بفضل التغييرات الثلاثة التي أجراها المدرب في الشوط الثاني. "لا شك أننا نعمل بجهد مع اللاعبين الجاهزين بدنيا بشكل خاص، من أجل أن تكون القائمة بأكملها جاهزة لخدمة المجموعة في المقام الأول والفريق بعد ذلك".

وأضاف: "من الواضح أننا نمتلك لاعبين في طور النضج يوما تلو الآخر، وكل واحد منهم يقدم دورا هاما، لقد شارك الجميع تقريبا، أو جميعهم، وهذا ما جعل الفريق يصل لهذا التناغم. وبمعنى آخر، لم يكن بوسعنا المنافسة إن لم يكن الفريق على هذا الحال".

ويستضيف "الروخيبلانكوس" نظيره ليفانتي غدا السبت على ملعبه "فيسنتي كالديرون" في إطار الجولة الـ18 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم الإسباني، حيث يحتل الفريق صدارة الترتيب مناصفة مع برشلونة، الذي لعب مباراة أقل ويتمتع بأفضلية فارق الأهداف، برصيد 38 نقطة، بينما يقبع ليفانتي في قاع الترتيب برصيد 11 نقطة.