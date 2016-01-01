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' ليكيب ' تصنف ثلاثي برشلونة الأفضل في 2015

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' ليكيب ' تصنف ثلاثي برشلونة الأفضل في 2015 ' ليكيب ' تصنف ثلاثي برشلونة الأفضل في 2015

(إفي): أعلنت جريدة "ليكيب" الفرنسية اليومية على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة نتيجة الاستفتاء الخاص بها لاختيار أفضل 100 لاعب خلال عام 2015 ، والذي شارك فيه 19 صحفيا، حيث أسفر عن احتلال مثلث برشلونة الإسباني الهجومي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروجوائي لويس سواريز، المعروف إعلاميا بـ"إم إس إن" المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

وشهد الاستفتاء احتلال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني والمرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المركز الرابع.

وتصدرت صورة ثلاثي البلاوجرانا الرهيب، الذي كان له دور كبير في إنجازات الفريق هذا العام، صدر الصفحة الأولى للجريدة الكبيرة، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة تواجد أربعة لاعبين آخرين من الفريق الكتالوني ضمن أفضل 25 لاعبا وهم أندريس إنييستا (8) وإيفان راكيتيتش (16) وخابيير ماسكيرانو (18) وسرجيو بوسكيتس (24).

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في الاستفتاء: 1- ليونيل ميسي (الأرجنتين/برشلونة).

2- نيمار دا سيلفا (البرازيل/برشلونة).

3- لويس سواريز (الأوروجواي/برشلونة).

4 كريستيانو رونالدو (البرتغال/ريال مدريد).

5- روبرت ليفاندوفيسكي (بولندا/بايرن ميونخ).

6- توماس مولر (ألمانيا/بايرن ميونخ).

7- مانويل نوير (ألمانيا/بايرن ميونخ).

8- أندريس إنييستا (إسبانيا/برشلونة).

9- أنطوان جريزمان (فرنسا/أتلتيكو مدريد).

10- بول بوجبا (فرنسا/يوفنتوس).

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