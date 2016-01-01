محمد بن راشد مشيد برجال فرق الإنقاذ: دبى عنوان للمدينة الحضارية

وجه نائب الرئيس الإماراتى رئيس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الجمعة، الشكر والتقدير لرجال فرق الإنقاذ ونزلاء فندق "العنوان"، لطريقة تعاملهم مع الحريق الذى اندلع فى الفندق، أمس الخميس، معتبر أن دبى "عنوان المدينة الحضارية".

ونشر "بن راشد" عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة لأحد رجال الإنقاذ وهو يقبل رأس زميله ويبدو عليهم آثار تعاملهم مع الحريق، قائلا: "كلمتى لرجال الدفاع المدنى والشرطة والإسعاف.. رفعتم الرؤوس وأثبتم كفاءتكم أمام العالم.. شكرا لأبناء الإمارات المخلصين".

وأضاف فى تغريدة أخرى: "وتقديرى لضيوفنا فى الإمارات على رقيكم فى التعامل مع الأحداث ليلة البارحة.. بكم ومعكم كانت دبى أمس عنوانا للمدينة الحضارية".

وتباشر الأجهزة الأمنية الإماراتية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذى شب فى واجهة الفندق قرابة الساعة التاسعة مساء أمس الخميس، بتوقيت دبى، منوهة بأن المعلومات الأولية المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الحريق بدأ من الطابق العشرين، وأن كافة التفاصيل حول أسباب الحادث سيتم نشرها فى حينه فور توافرها مع اكتمال التحقيقات الأولية.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدنى فى دبى فى بيان لها اليوم الجمعة، أن لجنة الأزمات والكوارث، بقيادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبى رئيس اللجنة، لعب دورا محوريا فى تنسيق جهود احتواء هذه الأزمة الطارئة وتحجيم الأضرار الناجمة عنها فى أضيق نطاق ممكن، وضمان أمن وسلامة الجمهور واللذين يأتيا دائما فى مقدمة الأولويات وهو ما تحقق بالفعل.

وكان اللواء المزينة قد صرح فى وقت مبكر من صباح اليوم أن الحادث أسفر عن إصابة 14 حالة بإصابات بسيطة، وإصابة اوحدة متوسطة، إضافة إلى إصابة شخص واحد بأزمة قلبية، نافيا ما تردد حول حدوث حالة وفاة بين المصابين، موضحا أنهم جميع تلقوا الإسعافات اللازمة على الفور فى موقع الحادث، كما تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقى العناية اللازمة.



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