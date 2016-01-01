محافظ جنوب سيناء يتفقد عيادة التأمين الصحى ويطمئن على صرف علاج فيروس سى

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عيادات التأمين الصحى بطور سيناء للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما اطمأن على وصول بعض التجهيزات التى قام المحافظ بإهدائها للتأمين الصحة مثل ثلاجات للحفظ وأرفف للأدوية، وأمر باستخدام التجهيزات والمعدات الطبية لتكون عيادة التأمين الصحى نموذجية.

كما اطمأن على انتظام صرف عقار "سوفالدى" لمرضى فيروس سى البالغ عددهم 350 حالة، بالإضافة لبدء صرف العقار الجديد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد مدير التأمين الصحى بالمحافظة، أنه خلال مرور المحافظ منذ ثلاثة أسابيع لاحظ عدم وجود أثاث كاف بصيدلية الكبد، وعلى الفور أمر بتجهيز الصيدلية على نفقة المحافظة وتوفير احتياجاتها من "استاندات خشبية" وثلاجة لحفظ حقن الانترفيرون.

وأوضح أن سيبدأ فى بداية هذا العام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع مواطنى جنوب سيناء.



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