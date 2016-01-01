مقتل 33 حوثياً في غارات للتحالف العربي باليمن

كتب: عمر محيسن

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع مسلحين حوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، جنوب جبل صبر، مما أسفر عن مقتل 33 مسلحاً حوثياً وتدمير 4 دوريات عسكرية ومخزن أسلحة، في محافظة تعز، وسط اليمن.

وقد ساعدت الغارات المقاومة على استعادة 3 مواقع استراتيجية في جبل الشقب، كان الحوثيين قد سيطروا عليها اليومين الماضيين، وكسرت زحفهم صوب موقع العروس الاستراتيجي، أعلى قمة جبل صبر.

ووفقًا لشهود عيان، فقد أسفرت الغارات التي استهدفت منازل موالين للحوثي وصالح، في الأقروض، عن سقوط ضحايا مدنيين تجمهروا بعد الغارة الأولى، لكن غارة أخرى باغتتهم فسقط قتلى وجرحى، لم يُعرف عددهم حتى الآن .

فيما قال المكتب الإعلامي للمقاومة الشعبية، في بيان صحفي، إن مقاتلات التحالف العربي، قصفت بالخطأ، اليوم الجمعة، منزلاً سكنياً بمنطقة الحمراء في مدينة الراهدة، جنوبي شرق تعز.

ووفق البيان المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أسفرت الغارة الخاطئة، عن مقتل مالك المنزل و5 من أفراد أسرته.