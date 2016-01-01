تخصيص مبلغ 4 ملايين و783 ألف جنيه لاستكمال المجزر الآلي بالعريش

صرح اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بأنه تم تخصيص مبلغ 4 ملايين و783 ألف جنيه، وذلك لاستكمال المجزر الآلي بالعريش.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص المبلغ بواقع 549ر1 مليون جنيه لتوصيل التيار الكهربي للمجزر ومبلغ 234 ألف جنيه لرصف الطريق المؤدي إليه، و3 ملايين جنيه لتوريد ثلاجات للحفظ وسيارات التبريد.

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم افتتاح المجزر خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي ومناسبة أعياد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود الشريف مدير عام الطب البيطري إن المجزر تبلغ طاقته 15 رأس ماشية و200 رأس أغنام وماعز فى الساعة.. مشيرا إلى أنه يعد أحد المشروعات التي تسهم فى مجال تنمية الثروة الحيوانية.

ومن جهة أخرى، جارى دراسة إقامة محجر بيطري لتنمية الثروة الحيوانية ويرتبط بمحور قناة السويس وميناء العريش البحري.. حيث يخدم عمليات استيراد الحيوانات من الخارج، بالإضافة إلى تصدير الأغنام والماعز من محافظة شمال سيناء إلى الدول والمحافظات الأخرى عن طريق ميناء العريش البحري، ويتكلف نحو 50 مليون جنيه.