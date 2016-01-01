التحالف الدولى ينفذ 24 ضربة جوية على معاقل تنظيم "داعش" فى العراق

>أعلن الجيش الأمريكى اليوم الجمعة أن التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابى ، نفذ 24 ضربة جوية ضد معاقل التنظيم داخل العراق.

وأفاد الجيش الأمريكى - فى بيان له حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - بأن الضربات استهدفت معاقل التنظيم فى 7 مناطق، بالقرب من تلعفر، حيث دمرت 11 ضربة تسعة مخابئ وخمسة مجارى وأربعة جسور يستخدمها المسلحون.

وبالقرب من الموصل ، استهدفت 3 ضربات جوية وحدة تكتيكية ودمرت رشاشات ثقيلة و6 مواقع قتالية ومخبأ أسلحة وخندق ، كما استهدفت 4 ضربات جوية فى الرمادى وحدة تكتيكية كبرى ودمرت منشأة لتصنيع السيارات المفخخة و5 مواقع قتالية للمسلحين ورشاشين ثقيلين، وأشارت الشبكة إلى أن بقية الضربات الجوية استهدفت المسلحين بالقرب من مدن هيت وكيسيك وسنجار وقرية السلطان عبدالله جنوب شرقى الموصل.

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